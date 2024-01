Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s dos vídeos en los que sale Bertín Osborne. En el primero, se puede ver cómo el cantante pregunta a la mujer del futbolista Joaquín en el programa 'El show de Bertín' por la retirada de su marido. "Tengo la suerte de poder disfrutar más de él", afirma Susana Saborido, a lo que Laura Gallego responde entre risas: "Para ti ha sido triste igual que para todas cuando viene el marido a la casa". Un momento que desata las risas de Bertín Osborne.

Por otro lado, en otro programa de 'El show de Bertín', el cantante preguntó a la actriz Vanesa Romero sobre su idea de la maternidad. "De momento la vida no me ha llevado por ese camino", afirma la actriz en el plató, donde Laura Gallego afirma que no hay necesidad si Romero está feliz con sus perros. Una reflexión que no comparte el cantante. "Así va el país con vosotras dos que no queréis tener niños", afirma Bertín Osborne, que asegura que él ya no pude hacer más, en referencia a la cantidad de hijos que tiene y el embarazo de Gabriela Guillén: "Yo estoy intentando subir la media, pero, me cago en la leche, haced algo vosotras".