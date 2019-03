El tajante mensaje de Rozalén: "Le daría un zasca a los políticos que nos hablan de feminismo rodeados de mujeres a las que tratan como un florero"

Bea Jarrín ha estado en los Premios Cadena Dial, que se han celebrado en Tenerife, para entrevistar a varios cantantes en la 'alfombra verde'.

Los famosos han hablado de muchas cosas, pero también han lanzado algún que otro "zasca" ante las cámaras de Arusitys.

Vanesa Martín, por ejemplo, ha aprovechado para dedicarle su 'dardo' a "todos los que todavía no saben el significado de la palabra feminismo para que la busquen en el diccionario".

Una temática en la que también se ha movido Rozalén, que le ha lanzado un mensaje a "los políticos que nos hablan de feminismo rodeados de mujeres a las que tratan como un florero".

Por su parte, Blas Cantó nos ha hablado de su 'dardo' favorito: "Me dijeron que si me presentaría a un programa al que van los cantantes frustrados, como 'Tu cara me suena' y dije 'ya he ganado ese programa, bye'.