"¿Estás sufriendo presiones de la Casa Real?", pregunta una periodista a Bárbara Rey con motivo del lanzamiento de la serie de Atresmedia 'Cristo y Rey', que narra algunos detalles de la relación que la artista mantuvo en su día con Juan Carlos I.

"No voy a hablar de eso, pero evidentemente no, para nada, en absoluto", dice con rotundidad ante la prensa. La actriz, que según aseguraba ella misma hace unos días, consideraba que se le había "ido la mano" contando sus anécdotas a los guionistas de la serie, afirma que "todo tiene un momento en la vida", dando respuesta a la cuestión de la redactora que le pregunta acerca del momento elegido para relatar su historia. "Ya os habéis cansado de decirlo todo vosotros, pues ahora me tocaba a mí", remata.

Pero, ¿estará Bárbara Rey preparando un libro para contar toda su verdad? "Yo qué sé lo que voy a preparar. Lo mismo para escribir todo necesito una enciclopedia", bromea.

Para Alfonso Arús era obvio que no iba a recibir presiones directamente de la Casa Real. "Ahora tenemos otro rey", reflexiona. "Estarán con un cuenco de palomitas los domingos, porque tampoco les afecta directamente".

Sin embargo, Tatiana Arús informa de que el rey emérito habría "mandado a revisar todas las cintas para ver qué explica y qué no". Según apunta la colaboradora, Bárbara Rey hizo un llamamiento para que Juan Carlos I se pusiera en contacto con ella con el fin de que le diera su nuevo número de teléfono.