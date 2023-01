"Yo de momento no he visto nada que esté ficcionado", reconoce Bárbara Rey en el programa de radio 'Cuerpos especiales' acerca de la serie de Atresmedia TV 'Cristo y rey', basada en la mediática pareja que formaron la artista y Ángel Cristo.

La actriz y vedette afirma entre risas que ha contado demasiados detalles sobre su vida privada a los guionistas de la serie. "Yo soy muy 'largona'", confiesa. "Me gusta hablar y hablar. En mi casa tengo unas conversaciones con los gatos que ni te cuento. O sea que, con los guionistas delante, qué te voy a decir. Se me ha ido un poco la mano, pero todavía me queda un brazo", asegura.

Angie Cárdenas informa de que Bárbara Rey ha alabado el papel de Jaime Lorente como Ángel Cristo. "Hay momentos que dice que cuando lo ve, ve al Ángel Cristo de la buena época, que era cuando él no estaba en la época decadente y ve la manera en la que ella se enamoró tan locamente de él", comenta.