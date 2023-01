Tras el estreno de la serie 'Cristo y Rey' de Atresmedia, en la que se habla, entre otros asuntos, de la mediática pareja que en su día formaron Bárbara Rey y Ángel Cristo, la artista se ha sincerado y hablado por primera vez del romance que mantuvo con el rey Juan Carlos I.

"Yo sabía claramente que era una relación que no podía tener futuro y lo tenía que haber sabido todo el mundo que ha estado con él", reconoce Bárbara Rey ante Sonsoles Ónega en el programa de Antena 3 'Ahora Sonsoles'.

La periodista le pregunta acerca de sus visitas al Palacio de la Zarzuela, de las que ya se habla en los primeros episodios de 'Cristo y Rey'. "Yo tampoco voy a hablar de en qué condiciones he entrado ahí en algunas ocasiones. Tanto por su parte como por la mía, yo creo que sobre todo por la mía, hay un respeto a determinadas cosas y no todo vale", responde.

Bárbara Rey hace referencia también al famoso medallón que el rey emérito le regaló y que fue la pista definitiva para descubrir esta relación furtiva. La actriz confirma que Juan Carlos I le pidió que no se lo pusiera, pero en un momento de enfado, ella se lo puso en una rueda de prensa "para fastidiar". "Es que no voy a ser yo siempre la que se fastidie", se excusa.

"Tengo que ser sincera, a mí me hubiera gustado que no hubiera ocurrido nunca (...) No ha sido bueno para mí", confiesa ante su entrevistadora.