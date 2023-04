Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s algunos de los fragmentos en los que Bárbara Rey habla de los malos tratos que sufría por parte de su marido, Ángel Cristo, en 'Una vida Bárbara', la serie de Antena 3 que puedes ver en ATRESplayer PREMIUM. "A mí Ángel me ha pegado muchas veces, pero los malos tratos psíquicos fueron muchos más que los físicos, que los hubo, por supuesto", cuenta en el programa.

"No vales una mierda, no vales para nada, estás fofa, no te va a querer nadie, lo único que te queda es ponerte de p*** en una esquina, eres una vaga, eres una inútil...", enumera Bárbara Rey en estas duras declaraciones. "Dejé de tener sentido del humor, dejé de contar chistes", reconoce con la voz quebrada.

"La cosa todavía se recrudece más cuando se queda embarazada", anuncia Tatiana Arús antes de dar paso al corte de vídeo. "La noche que me quedé embarazada, mi marido por poco me mata", narra. Cuando nació su hija Sofía, Ángel Cristo "la cogió, la levantó y dijo: 'No he visto en mi vida una niña más fea', y la dejó en la cuna", recuerda.

La artista cuenta que la primera vez que Ángel Cristo le pegó fue por un ataque de celos por Paquirri. "Ahí fue la primera vez que me dio una bofetada que me tiró al suelo. 'Te vas a Madrid a verte con tu amante'", cuenta que le dijo.