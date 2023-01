La nueva docuserie de ATRESplayer Premium, 'Cristo y Rey', relata la relación entre el domador de circo Ángel Cristo y la actriz Bárbara Rey, pero también algunos de los presuntos episodios de la vedette con el rey Juan Carlos en los que incluso se la sitúa en Zarzuela.

En una entrevista con Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles', la vedette explicó que conoció al monarca mucho tiempo antes de comenzar una relación "sin futuro" con él. "Yo fui a Zarzuela, pero no voy a entrar en qué condiciones yo he entrado ahí en algunas ocasiones", explicó Bárbara Rey, que aseguró que por su parte "hay un respeto y un no todo vale".