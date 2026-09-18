El aviso de un experto sobre los tuppers de plástico: el símbolo que debes buscar antes de meterlos en el microondas

¿Usas tuppers de plástico para llevarte la comida al trabajo? Un experto desvela en Aruser@s los dos símbolos que hay que buscar en el envase antes de calentarlo en el microondas y alerta sobre los recipientes desgastados.

Hay dos tipos de personas a la hora de llevarse la comida al trabajo: las que tienen un tupper para cada día de la semana y las que llevan años calentando el mismo recipiente hasta que ya no sabes si dentro hay lentejas o restos de plástico. Ahora, el experto Dr. Callejo da las claves para calentar la comida de forma segura.

"Si calientas tu tupper de plástico en el microondas se pueden liberar disruptores endocrinos y microplásticos que arruinen tu salud", comienza explicando el especialista. Para saber si un tupper es apto para el microondas, basta con darle la vuelta y buscar dos símbolos concretos.

El primero, y más importante, es el icono del microondas. El segundo, que aparezca el número 5, que indica que está fabricado con polipropileno, un plástico utilizado para recipientes aptos para alimentos y que puede ser adecuado para el calentamiento cuando el fabricante así lo indica.

"Mucho ojo, porque aunque el tupper sea adecuado, si está rallado o desgastado puede liberar microplásticos al calentarse. Por eso, mi consejo es utilizar un tupper de vidrio, donde tendrás que buscar también el símbolo del microondas", asegura el experto.

Desde el plató, los colaboradores quedan sorprendidos con el descubrimiento y aseguran que, a partir de ahora, tendrán más cuidado a la hora de elegir los envases para llevarse la comida al trabajo. "No me hubiera fijado nunca", reconoce Alfonso Arús.

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