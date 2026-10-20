El mensaje de Patti Smith en su charla con los estudiantes de Asturias: "Alejaos del móvil, seguid vuestra intuición"

El contexto La cantante y escritora ofrece dos conciertos en Gijón con motivo de la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, justo 50 años después de su primera actuación en España.

Patti Smith, galardonada con el Premio Princesa de las Artes 2026, visitó el Instituto Bernaldo de Quirós en Mieres, donde compartió su visión del mundo y su música. Aconsejó a los jóvenes que se alejen de las redes sociales y sigan su intuición, enfatizando la importancia de mantener su individualidad. Smith instó a luchar por los derechos de los hijos y las mujeres, destacando la necesidad de unidad frente a gobiernos y corporaciones. La cantante dará dos conciertos en Gijón antes de los premios. Fue recibida en Oviedo por seguidores y la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo.

La cantante y escritora estadounidense Patti Smith, galardonada con el Premio Princesa de las Artes 2026, acudió este lunes al Instituto Bernaldo de Quirós de Mieres para compartir con ellos su visión del mundo y algunos fragmentos de su música.

Sus mejores consejos fueron dirigidos a los estudiantes, a los más jóvenes, a los que pidió que no se dejasen llevar por las redes sociales. "Hazte tu propia idea de las cosas, sigue tu intuición, aléjate de tu móvil y tómate tu tiempo para tus momentos", dijo a los estudiantes, a los que instó a no perder su "individualidad".

"Todos tenemos obstáculos, pero no podemos permitir que nos detengan. Debemos luchar por los derechos de nuestros hijos. Las mujeres tienen también mucho por lo que luchar, pero necesitamos estar juntos, porque los gobiernos y las corporaciones están en nuestra contra y debemos encontrar la fuerza y no dejar que nos derroten", añadió la cantante. Smith dará dos conciertos en Gijón antes de los premios Princesa de Asturias.

La considerada como 'la madrina del punk' fue recibida el domingo pocos minutos antes de las 17:00 horas, acompañada de la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, en el Hotel de la Reconquista de la capital del Principado, donde le esperaban decenas de seguidores.

Mientras sonaban las gaitas, la autora de títulos tan conocidos como 'Because the night', coescrito con Bruce Springsteen, o 'People have the power' ha querido acercarse hasta la zona donde se encontraban sus fans para saludarles y alguno de ellos tuvo la ocasión de entregarle un regalo.

Posteriormente, sobre las 18:15 horas, llegó al Hotel de la Reconquista el director ejecutivo de Crop Trust y representante de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional), Stefan Schmitz, quien, tras posar ante los medios de comunicación, ha lanzado un saludo a las personas que le estaban esperando.

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