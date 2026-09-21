El viral cartel de un bar que se planta ante pagar la cuenta por separado: "Bastante lentos somos ya, usen Bizum"

Dividir la cuenta después de una comida puede convertirse en toda una operación matemática, pero en este bar lo tienen clarísimo: nada de pagar por separado.

Hay bares y restaurantes que todavía dudan sobre si permitir o no que sus clientes paguen la cuenta por separado. Pero en este establecimiento han decidido cortar por lo sano: una sola cuenta y, después, que cada uno haga sus cuentas con Bizum.

"No se cobran mesas por separado. Bastante lentos somos ya como para ponernos a dividir cuentas, usen Bizum", remarca el cartel delante del bar. Una declaración de intenciones que ha llegado hasta la mesa de Aruser@s.

"Me parece sensacional el argumento", comaprte Alfonso Arús, algo en lo que está de acuerdo Alba Sánchez: "Para eso existe ya el Bizum".

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