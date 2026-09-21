Ahora

Viral

El viral cartel de un bar que se planta ante pagar la cuenta por separado: "Bastante lentos somos ya, usen Bizum"

Dividir la cuenta después de una comida puede convertirse en toda una operación matemática, pero en este bar lo tienen clarísimo: nada de pagar por separado.

El viral cartel de un bar que se planta ante pagar la cuenta por separado: "Bastante lentos somos ya, usen Bizum"

Hay bares y restaurantes que todavía dudan sobre si permitir o no que sus clientes paguen la cuenta por separado. Pero en este establecimiento han decidido cortar por lo sano: una sola cuenta y, después, que cada uno haga sus cuentas con Bizum.

"No se cobran mesas por separado. Bastante lentos somos ya como para ponernos a dividir cuentas, usen Bizum", remarca el cartel delante del bar. Una declaración de intenciones que ha llegado hasta la mesa de Aruser@s.

"Me parece sensacional el argumento", comaprte Alfonso Arús, algo en lo que está de acuerdo Alba Sánchez: "Para eso existe ya el Bizum".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La tensión política enturbia la resolución de la crisis migratoria en Ceuta entre duros reproches y falta de colaboración
  2. La ultraderecha alemana de AfD vuelve a vencer: logra un 37% en Mecklemburgo-Antepomerania
  3. Primeros pasos para el "control permanente de la seguridad" en Groenlandia: los líderes de la isla y Dinamarca viajan a Nueva York
  4. El último volantazo del PSOE ante la crisis de la vivienda: abandona a Sumar en la prohibición de comprar casas para especular
  5. 'La bola negra' de Los Javis se acerca al Óscar tras ganar el premio del público del Festival de Cine de Toronto
  6. Que no dejen de volar: la labor del Loro Parque para evitar la extinción de varias especies de papagayos