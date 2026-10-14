¿Qué vídeo quieres que gane EL IMBÉCIL DE LA SEMANA?

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¡Llega el momento de votar 'Imbécil' de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
El sábado votaremos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA. Estas son las opciones:
BOXEO: Estos dos amigos pasan el rato en un salón de juegos. Uno se coloca tras la bolsa del saco de boxeo y le pide a su amigo que le de un puñetazo. Al hacerlo, la bolsa le da en toda la cara y lo estampa contra la máquina.
CARTEL: Un joven inclina una señal lo máximo que puede. DEspués la deja ir para que le impacte a un amigo en su cabeza.
VENTANILLA: Un hombre intenta abrir una cerveza con la ayuda de la ventanilla de su coche. Cuando intenta hacer palanca para quitar la chapa, el cristal de la ventanilla estalla.
ARMA: Un joven dispara al aire con su escopeta. El retroceso hace que esta se mueva y le golpee en la cabeza.
MONOPATÍN: Un chico se prepara para hacer un salto con el monopatín y toma impulso. Sin embargo, cuando salta, el skate se queda atrás y él pierde el contacto con la tabla. El joven cae al suelo mientras el monopatín se separa de sus pies y termina por su cuenta.
SALTO: Este chico pretende dar un salto hacia atrás en lo alto de una pendiente. No cuenta que el terreno es muy resbaladizo y nada más colocar los pies en el suelo ya está cayendo de espaldas.
SEÑAL: Un joven corre directo hacia una señal para ver si es resistente. No frena y eso hace que se acabe golpeando con la cabeza contra ella.
TECHO: Una chica intenta colgarse del techo para hacer una acrobacia. Como era de esperar, parte de los paneles del techo se desprenden y ella cae al suelo precipitadamente
SONIC: Una persona, vestida de Sonic, sale corriendo e intenta atravesar el hueco de una puerta. El traje deja al descubierto sus nalgas y este, del salto, se pega un tremendo golpe.
DUCHA: Un joven engancha dos petardos en el techo de su bañera. Después los enciende para darse una ducha con las chispas que salen de ellos.