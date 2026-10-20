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El top 10 de platos típicos por los que merece la pena viajar, según Joe Burguerchallenge: "1, España y 2, Argentina, como en el fútbol"

El famoso creador de contenidos @JoeBurgerchallenge1 nos cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s cuáles son los mejores platos del mundo y que quizá no estén tan reconocidos como otros con más prestigio.

El top 10 de platos típicos por los que merece la pena viajar, según Joe Burguerchallenge: "1, España y 2, Argentina, como en el fútbol"

Si hace una semana nos hablaba de los platos típicos más sobrevalorados del mundo -entre los que incluía a los churros de España-, en esta ocasión @JoeBurgerchallenge1 ha hecho su propio top 10 con las comidas por las que merece la pena viajar hasta otro país, aunque a veces pueda parecer que no son para tanto. Un vídeo viral que recoge Aruser@s.

Inaugura el top 10 con la décima posición el Pad Thai de Tailandia y muy cerca (y para nuestra sorpresa) se encuentran los macarrones con queso de Wisconsin (EEUU). El 8 se lo llevá el kebab de Turquía y le siguen el poke hawaiano. Los panes de la India se quedan en el sexto puesto, mientras que la pizza napolitana y la pasta carbonara italianas se quedan a punto de ocupar el top 3.

Los tacos mexicanos, la fugazzeta argentina y la carne de vaca rubia gallega son el bronce, la plata y el oro. "El 1 España y el 2 Argentina, como en el fútbol", resume el influencer. Alfonso Arús se muestra de acuerdo con la primera posición pero en plató se genera cierto debate con el orden y los platos elegidos.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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