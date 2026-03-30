La aspirante a Miss Tailandia convierte un percance con sus carillas en todo un show de carisma

Kamolwan Chanago, candidata de Pathum Thani en un certamen de belleza en Tailandia, sufrió un problema con sus carillas durante la preliminar pero en la final lo transformó en una demostración de talento y actitud sobre el escenario.

Un fallo que podría haber sido un desastre, se convirtió en el momento más comentado de un certamen de belleza en Tailandia. Kamolwan Chanago se puso de nuevo las carillas delante de todo el público y mostró una actitud que combinaba humor y carisma.

"Hay un poco de autoparodia que siempre está bien cuando pasan estas cosas", comenta Óscar Broc, algo en lo que coincide Angie Cárdenas: "Denota mucha inteligencia. En vez de sentirte ridícula, lo haces con total naturalidad".

"Reaccionó genial y las redes se llenaron de comentarios diciendo que, incluso con la dentadura original un poco mala, era guapísima. Esa rapidez de reflejos habla todavía mejor de ella", comenta Alba Sánchez.

El percance no le restó puntos, sino que la convirtió en protagonista y ejemplo de cómo transformar un error en una oportunidad para destacar.

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