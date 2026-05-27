Alfonso Arús, al saber que el 74 % de los conductores reconoce que insulta al volante: "Y el otro 26 % miente"

El 74 % de los conductores, tres de cada cuatro, reconoce que insulta cuando conduce, según un estudio del que se hace eco hoy Aruser@s. Alfonso Arús tiene claro que esto no es del todo cierto.

La agresividad se dispara cuando los españoles se suben al coche. Al menos, es lo que se desprende de los resultados de esta macroencuesta que lleva Elizabeth López a Aruser@s. " El 74 % de los conductores reconoce que se transforma e insulta habitualmente a otros conductores", explica.

Estamos hablando de 21 millones de personas que confiesan que lanzan todo tipo de improperios. "Luego, hay otro 30 % que acompaña la queja del claxon, es decir, insultar y pitar a otros conductores con actitudes que no tendríamos en otros entornos pero que sí se dan en el coche porque lo utilizamos como un espacio de desahogo", comenta.

Además, el 25 % admite que hace adelantamientos bruscos para intimidar y el 19 % que se ha peleado o que podría pelearse. "Lo preocupante también es que la agresividad multiplica por 30 el riesgo de siniestro y estas actitudes lo que comportan es un riesgo más elevado", añade.

"El titular es que el 74 % insulta al volante y yo añado que el otro 26 % miente", sentencia Alfonso Arús.

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