Así es el 'zulo' madrileño que inaugura el 'Zulómetro' de la temporada en Aruser@s: "El lujo cansa y deprime"

Un ático de 48 metros cuadrados en pleno barrio de Chueca, Madrid, se anuncia por 1.150 euros al mes con un peculiar reparto del espacios que ha provocado las risas los colaboradores de Aruser@s.

El mercado del alquiler vuelve a dejar imágenes difíciles de creer en Aruser@s. Esta vez, el protagonista es un pequeño ático situado en Chueca, Madrid, que se alquila por 1.150 euros al mes. El inmueble tiene 48 metros cuadrados, está situado en una cuarta planta y, a juzgar por las imágenes del anuncio, cada centímetro está aprovechado hasta el extremo. Y es que, si hay una sección capaz de provocar estupor frente a los precios y las dimensiones de algunas viviendas es precisamente el 'zulometro'. "El lujo cansa y deprime. En cambio esto dices: 'Mira, tampoco estoy mal'", bromea Alfonso Arús al contemplar el peculiar ático.

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