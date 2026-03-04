Ahora

Un español muestra su 'minipiso' en Japón y el "zulómetro" de Aruser@s explota: "Entro bastante apretado"

El apartamento de 20 metros cuadrados combina baño, cocina, litera y dormitorio en un espacio reducido pero bien aprovechado. Desde el plató, los colaboradores comentan la distribución y las particularidades del pequeño 'loft' japonés.

Un español ha mostrado cómo es el apartamento que alquilaron para pasar unos días en Fukuoka, Japón, y las dimensiones del 'loft' han hecho que el radar del 'zulómetro' de Aruser@s explote. "Es un lujazo", bromea Alfonso Arús.

Se trata de un piso de 20 metros cuadrados. Sin embargo, tal y como está distribuido, a Hans Arús no le parece "tan mala opción". Al entrar, lo primero que se encuentra es el baño. Le sigue un pasillo que deja a un lado la cocina y termina en un pequeño rincón de limpieza donde está la lavadora.

Para acceder al 'ofuro', una pequeña bañera japonesa, hay que cruzar una puerta. Después, se encuentra una litera con cama en la parte superior y sofá en la inferior. Por último, en un altillo, está el dormitorio principal. A pesar de que el espacio es reducido, está aprovechado al máximo. "Está pensado para japoneses, porque mido 1,80 y estoy bastante apretado", ríe el español.

Desde el plató de Aruser@s comentan la distribución del piso. "Si la distribución es buena, hay buen espacio", asegura Hans Arús. Sin embargo, a Alfonso Arús "la bañera en miniatura" no le sirve de nada.

