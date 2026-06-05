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El enfado de Alfonso Arús ante el último 'zulómetro' de Aruser@s: "Es grave, inadmisible"

El 'zulómetro' vuelve a activarse en Aruser@s , esta vez el protagonista es un apartamento de apenas 25 metros cuadrados en Madrid que se alquila por 600 euros al mes.

El enfado de Alfonso Arús ante el último 'zulómetro' de Aruser@s: "Es grave, esto es inadmisible"

El 'zulómetro' se ha vuelto a activar en el plató de Aruser@s. En esta ocasión, el equipo ha puesto el foco en un pequeño apartamento situado en Madrid. "Está en Madrid, así que papel y boli, porque el Papa podrían hospedarse allí", ha comentado entre risas Hans Arús.

Se trata de una vivienda de tan solo 25 metros cuadrados cuyo alquiler asciende a 600 euros al mes. "25 metros cuadrados de puro confort", ha ironizado Alfonso Arús al conocer las características del inmueble. "Ahora que está tan cara la electricidad, el piso se calienta en un plis plas", ha añadido Angie Cárdenas.

Sin embargo, más allá del humor, Alfonso Arús ha querido poner el foco en el problema de fondo. "Nosotros lo incluimos dentro de la sección de cachondeo, pero esto es muy grave, es inadmisible", ha señalado el presentador.

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