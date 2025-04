Alfonso Arús, sobre el estudio que sitúa la felicidad máxima de las mujeres a los 70 años: "Es mentira"

En Aruser@s, han sido muchas las veces que han abordado el tema de la felicidad. Desde estudios que revelan qué día de la semana es el más felizhasta informes que afirman que 7 de cada 10 mujeres españolas están satisfechas con su vida.

Alfonso Arús, que ya informó sobre el estudio que aseguraba que los hombres eran más felices a los 60 años, desvela ahora la investigación que afirma que "las mujeres tienen su pico máximo de felicidad a los 70 años".

Para Angie Cárdenas es "ilusionante". "Ilusionante, no, directamente es mentira", opina tajante Alfonso Arús. "A los 70 te duelen un montón de cosas que no te dolían a los 35, que digan lo que quieran", dice.

"Está bien saber que al final de tu vida llegará el colofón", bromea Tatiana Arús, a lo que Alfonso responde: "No digo que no puedas ser feliz a los 70 años, porque vamos cumpliendo y vamos rebajando las expectativas, pero me parece arriesgado decir que la edad máxima de felicidad sea esa".

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el debate generado.