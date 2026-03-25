Así es uno de los hoteles más extremos del mundo, a 400 metros de altura en una montaña de Perú: "¿Tirolina o escaleras?"

Este es el hotel más extremo del mundo y no, no cualquiera se atreve a visitarlo. Se trata del Skylodge Adventure Suites y para acceder a él hay que sortear una vía ferrata. Para bajar tienes dos opciones: las escaleras infernales o la tirolina.

Las vistas son impresionantes, el lugar es sobrecogedor y la belleza es espectacular... pero no cualquiera se atreve a visitar este hotel cápsula de Perú que muestra Elelementowow en este vídeo viral. Al menos, no Alfonso Arús. El presentador de Aruser@s reconoce que no iría hasta allí ni loco.

El motivo no es otro que su complicado y peligroso acceso. "Tienes que sortear una vía ferrata", comenta Hans. Y además, está a 400 metros de altura en una montaña muy escarpada. La única manera de subir es a través de unas empinadas escaleras.

Por suerte, para bajar tienes dos opciones: escalón a escalón o en tirolina. "Lo peor es que a mitad de recorrido es donde está el restaurante. Entonces tienes que bajar la mitad del recorrido para desayunar, comer o cenar", indica el colaborador. Y luego, a volver a subir.