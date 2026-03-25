Ahora

Vídeo viral

Así es uno de los hoteles más extremos del mundo, a 400 metros de altura en una montaña de Perú: "¿Tirolina o escaleras?"

Este es el hotel más extremo del mundo y no, no cualquiera se atreve a visitarlo. Se trata del Skylodge Adventure Suites y para acceder a él hay que sortear una vía ferrata. Para bajar tienes dos opciones: las escaleras infernales o la tirolina.

Así es uno de los hoteles más extremos del mundo, a 400 metros de altura en una montaña de Perú: ¿Tirolina o escaleras?"

Las vistas son impresionantes, el lugar es sobrecogedor y la belleza es espectacular... pero no cualquiera se atreve a visitar este hotel cápsula de Perú que muestra Elelementowow en este vídeo viral. Al menos, no Alfonso Arús. El presentador de Aruser@s reconoce que no iría hasta allí ni loco.

El motivo no es otro que su complicado y peligroso acceso. "Tienes que sortear una vía ferrata", comenta Hans. Y además, está a 400 metros de altura en una montaña muy escarpada. La única manera de subir es a través de unas empinadas escaleras.

Por suerte, para bajar tienes dos opciones: escalón a escalón o en tirolina. "Lo peor es que a mitad de recorrido es donde está el restaurante. Entonces tienes que bajar la mitad del recorrido para desayunar, comer o cenar", indica el colaborador. Y luego, a volver a subir.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez insiste en su 'No a la guerra' y recuerda Irak: "Aznar nos arrastró a aquella locura para que Bush le invitase a un puro"
  2. Irán niega haber alcanzado un acuerdo con Trump y advierte que el petróleo seguirá caro hasta que "garanticen la estabilidad de la región"
  3. La borrasca Therese pone en alerta por lluvias a Canarias y obliga al despliegue de la UME en Tenerife
  4. Los candidatos en Andalucía ponen el modo campaña: de elegir entre el lío y la estabilidad de Moreno Bonilla a la protección de la sanidad pública de la izquierda
  5. El asesino confeso del crimen de Sueca asegura ante el juez no recordar bien lo sucedido: "Fue como un arrebato"
  6. Sigue ingresado en la UCI el bebé de seis semanas víctima de los abusos de sus padres: sufrirá secuelas derivadas del maltrato