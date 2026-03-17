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"La idea era muy sencilla"

Alfonso Arús, sobre el recién estrenado bus hotel español: "Es increíble que hayan tardado tanto en poner en marcha esta idea"

El primer bus hotel ya ha llegado a España y está en Barcelona. Viaja hasta Zúrich y es gigantesco, tanto por dentro como por fuera. En este vídeo viral, que recoge Aruser@s, dos tiktokers nos muestran cómo es su interior.

Alfonso Arús, sobre el recién estrenado bus hotel español: "Es increíble que hayan tardado tanto en poner en marcha esta idea"

Va de Barcelona a Zúrich, solo tiene 20 plazas y es todo confort. Se trata del primer bus hotel que hay en España y en Aruser@s están alucinando con todas sus comodidades. En sus amplios asientos puede acostarse una persona sin problema, nos muestran los tiktokers tras la cuenta @dosxespana. "Nos han dado sábanas y almohada", dice uno de ellos con entusiasmo.

También se puede cenar en su interior gracias a unas mesas que se encajan a los asientos. El baño no tiene nada que envidiarle al de cualquier hotel tradicional. "Hay unos snacks que hay que pagar, pero el café, el agua y el té son gratis. "Lo mejor de todo es que vamos prácticamente solos", comentan.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús asegura que le extraña que hasta ahora nadie hubiera desarrollado esta idea en nuestro país. "Si el Talgo nocturno existía hace un montón de años, ¿por qué nadie hizo lo mismo con un autocar?", se pregunta.

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