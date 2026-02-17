Ahora

Así ha sido el espectacular despliegue técnico y artístico de la gala china para celebrar el Año del Caballo de Fuego

China celebra el ciclo del Caballo de Fuego con una espectacular gala de Año Nuevo que ha dejado sin palabras a los tertulianos de Aruser@s.

China ha dado la bienvenida al nuevo año, bajo el signo del Caballo, con una puesta en escena milimetrada y una "gala muy patriótica", tal y como ha comentado Marc Llobet. El espectáculo combina tradición y modernidad en un cóctel difícil de superar: desde bailes tradicionales hasta robots sobre el escenario.

El colaborador destaca la magnitud del evento, "una gala de cuatro horas seguida por millones de personas" y con una realización cuidada al detalle.

En el plató de Aruser@s, la comparación es inevitable. "El año pasado proponíamos los robots para Melody y no nos hicieron ni caso y así nos fue", comentó entre risas Alfonso Arús, que remata con ironía: "Y ahora este año no tenemos ni Eurovisión".

