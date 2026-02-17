Ahora

Vídeo viral

El divertido vídeo viral del niño que está enamorado... pero la niña, no tanto

Después de San Valentín, llega el gran bajón. Y si no, que se lo digan a la niña que coprotagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s. Si alguna vez hubo amor, ya no queda nada.

El divertido vídeo viral del nño que está enamorado... pero la niña, no tanto

Estar enamorado es maravilloso se tenga la edad que se tenga. Sobre todo, si te corresponden. Pero el pobre niño que coprotagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s no está en esta agradable situación.

Él quiere locamente a la pequeña que le acompaña en estas imágenes, pero ella no siente lo mismo por él. Y además, tiene un carácter de "señora mayor" con cartera "debajo del sobaco" que alucina a los colaboradores del programa de laSexta.

Él le da un par de besos a cambio de chocolatinas, pero ahí se queda todo entre ellos. "Está enfadada, ¿eh?", comenta Alba Gutiérrez.

¿No será que el niño ha metido la pata con algo?

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mueren cinco adolescentes en el incendio de un trastero de un bloque de viviendas en Manlleu (Barcelona)
  2. El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación de pornografía infantil mediante sus IA
  3. Vox disfraza su islamofobia de protección a las mujeres: el Congreso debate el veto al burka y al niqab con el apoyo del PP y el de Junts en el aire
  4. La exconcejala de Móstoles se querella contra el alcalde y el PP por acoso sexual, laboral, lesiones y coacciones
  5. Renfe e Iryo reanudan el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía un mes después del accidente de Adamuz
  6. Un nuevo anuncio en materia de vivienda sin un horizonte claro: la nueva propuesta de Sánchez se suma a un largo historial sin éxito