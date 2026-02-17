El divertido vídeo viral del niño que está enamorado... pero la niña, no tanto

Después de San Valentín, llega el gran bajón. Y si no, que se lo digan a la niña que coprotagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s. Si alguna vez hubo amor, ya no queda nada.

Estar enamorado es maravilloso se tenga la edad que se tenga. Sobre todo, si te corresponden. Pero el pobre niño que coprotagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s no está en esta agradable situación.

Él quiere locamente a la pequeña que le acompaña en estas imágenes, pero ella no siente lo mismo por él. Y además, tiene un carácter de "señora mayor" con cartera "debajo del sobaco" que alucina a los colaboradores del programa de laSexta.

Él le da un par de besos a cambio de chocolatinas, pero ahí se queda todo entre ellos. "Está enfadada, ¿eh?", comenta Alba Gutiérrez.

¿No será que el niño ha metido la pata con algo?

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.