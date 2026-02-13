China celebra el Año del Caballo con impresionantes espectáculos de linternas y festivales de luz por todo el país

China ya vive el ambiente festivo previo al Festival de Primavera, que este año se celebrará el 17 de febrero y marcará el comienzo del Año Nuevo Chino bajo el signo del Caballo. En distintos puntos del país, los tradicionales espectáculos de linternas se han convertido en los grandes protagonistas, fusionando artesanía ancestral con innovaciones tecnológicas que elevan la experiencia visual.

En la ciudad de Dalian, situada en la provincia de Liaoning, al noreste del país, se han instalado más de una decena de grandes conjuntos lumínicos que iluminan el cielo nocturno. Residentes y visitantes pueden recorrer espacios decorados con linternas gigantes, asistir a desfiles con figuras en forma de pez y disfrutar de espectáculos de fuegos artificiales elaborados con hierro fundido, una técnica tradicional que añade un componente cultural a la celebración.

Festival de las Linternas de China por el Año Nuevo Chino | iStock

Otras ciudades también se han sumado a la conmemoración con propuestas temáticas dedicadas al Caballo. En Qingdao (provincia de Shandong), Lanzhou (Gansu) y Taizhou (Jiangsu), los festivales de luz incorporan figuras equinas monumentales, símbolos de energía, fuerza y buena fortuna según la tradición china.

La combinación de patrimonio cultural y recursos tecnológicos modernos está transformando estos festivales en auténticos reclamos turísticos, consolidando los espectáculos de linternas como una de las imágenes más icónicas del Año Nuevo chino.