Así es el espectacular dúplex donde vivirá Shakira durante sus conciertos en Madrid: "Cuesta 20.000 euros la noche"

Tatiana Arús enseña en este vídeo cómo es el 'Macondo Park', el espectacular estadio de Shakira donde dará sus conciertos en Madrid, y el dúplex en el que residirá la cantante en Madrid.

Shakira ya se encuentra en Madrid preparada para comenzar sus 12 conciertos en la capital, donde ha creado el 'Macondo Park', un espectacular recinto con varios pabellones dedicados a la gastronomía, la música, el arte y la literatura. Además, habrá una zona especial dedicada a los niños, ideada por sus hijos, Milan y Sasha.

"La extensión es de 350.000 y 220.000 metros cuadrados, es una auténtica barbaridad", afirma Tatiana Arús en el vídeo, donde explica que el recinto "abrirá sus puertas alrededor de las 15:30 horas": "Pretende que se vayan sucediendo diferentes actuaciones y que sea toda una experiencia", informa la colaboradora de Aruser@s.

Por su lado, Alfonso Arús se muestra alucinado de el gran recinto creado por la colombiana para sus conciertos: "¿Los clubes de fútbol no pueden llamar al señor que ha hecho esto en solo un mes?". "La empresa turca del campo del Barça monta esto y no acaba hasta 2031".

Además, Tatiana Arús enseña la suite de Shakira en la que residirá durante su estancia en Madrid: "Es una suite que cuesta 20.000 euros la noche". "Se trata de un dúplex de 185 metros cuadrados y tiene una piscina privada en la parte superior", explica la colaboradora. "A ese precio la noche, si se lo fabrica ella le cuesta más barato", afirma el presentador.

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