Tras la gran exclusiva que ofreció Patricia Benítez hace apenas unos días, en la que aseguraba que sus hijos "son fruto de un tonteo en una cena de empresa", Alfonso Arús no está dispuesto a perderse nada de lo que ocurrirá en la fiesta que celebrará esta noche Aruba, la productora de Aruser@s. Y es que, tal y como informaba ayer Rocío Cano, la mayoría de las infidelidades se producen en esta época del año y con compañeros de trabajo.

"Tengo ya las cámaras infiltradas", avisa a sus colaboradores. "Están estratégicamente colocadas. Hemos estado buscando los lugares más recónditos para que no se perciban", afirma. Los tertulianos pretenden averiguar dónde estarán ubicadas y ante la imposibilidad de obtener esa información, comienzan a darle ideas al jefe. "Es mejor dentro de una pata de jamón, algún sitio en el que no llamen la atención", sugiere Tatiana Arús. Intuyendo sus intenciones, Alfonso Arús corta rápidamente la charla. "No os pienso decir dónde están las cámaras" advierte.

"Pero si me llamas mañana a primera hora, yo te cuento todo", se ofrece como topo Patricia Benítez. "No, no. Yo quiero verlo. Y luego no lo voy a emitir. No voy a estar un mes emitiendo un beso", asegura el presentador de Aruser@s.