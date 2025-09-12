Ahora

Virales de Aruser@s

Una madre argentina estalla contra los atascos que se forman frente al colegio: "¡Dejen de cagarse en la gente!"

Una mujer se viraliza en redes tras denunciar el caos vehicular que se forma a las puertas de un colegio en Argentina. Un "pifostio" que le ha dejado atrapada durante 15 minutos en el interior de su auto.

Una madre argentina estalla frente a los atascos frente al colegio: "¡Dejen de cargarse a la gente!"

El momento de dejar a los niños en el colegio se ha convertido en una auténtica odisea para muchos padres, y en Argentina, una madre no ha dudado en expresar su frustración a través de su cuenta de Tiktok, @mitrerosario.

"Acabo de dejar el auto aparcado y me tuve que quedar 15 minutos esperando a salir porque tengo a tres autos en doble fila", denuncia la mujer, visiblemente enfadada. "¡Me chupa un huevo si están llevando a sus hijos a fútbol! ¡Dejen de cagarse en la gente!", exclama, sin filtro.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús bromea diciendo que "hay gente en doble, triple y hasta cuarta fila". Por su parte, la colaboradora Alba Gutiérrez explica que estas situaciones son frecuentes en zonas escolares y recuerda que muchas incluyen señales de 'beso y adiós', pensadas para agilizar el tránsito. Sin embargo, cuando coinciden con actividades extraescolares, "se lía el pifostio del quince".

"Para mí hay algo peor, los que no tenemos niños y tenemos que pasar por esas zonas", bromea Marc Redondo.

