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Aruser@s bromea con la recreación con IA de los primeros habitantes de la Tierra: "Que sea el antepasado de Maspons nos cuadra"

En Aruser@s, Alba Sánchez ha explicado de qué seres se trata, mientras Óscar Broc ha aprovechado la ocasión para lanzar una 'pullita' a un compañero.

Aruser@s bromea con la recreación con IA de los primeros habitantes de la Tierra: "Que sea el antepasado de Maspons nos cuadra"

¿Cómo eran los primeros habitantes de la Tierra? La inteligencia artificial ha permitido recrear el aspecto de unas criaturas primitivas que habrían vivido en los primeros pasos de la evolución de la vida.

"Se trata de esta especie de criaturas que tienen una forma sin especificar. No son gusanos, no son esferas...Parece ser que fueron los primeros habitantes de la Tierra, cuando empezó a evolucionar la vida marina y de ahí se pasó a la terrestre, ¡son los abuelos de nuestros abuelos, nuestros familiares!", ha explicado Alba Sánchez entre risas.

Una explicación ha dado pie a una broma de Óscar Broc, que ha aprovechado para acordarse de uno de sus compañeros: "Que sea el antepasado de Maspons nos cuadra más", ha zanjado entre risas.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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