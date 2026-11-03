Alfonso Arús cuestiona la tendencia del 'slow morning' para empezar el día: "¿En qué mundo vive el inventor?"

Lourdes Tasies explica en Aruser@s en qué consiste esta rutina matutina que apuesta por despertarse sin prisas, evitar el móvil y dedicar tiempo al bienestar antes de comenzar las obligaciones diarias.

Si hay algo que no perdonan los colaboradores de Aruser@s por las mañanas es el café. Sin embargo, Lourdes Tasies ha presentado en la sección 'Top expertos' una tendencia que propone empezar el día de una manera muy diferente: con tranquilidad, sin estrés y con el objetivo de mejorar el estado de ánimo.

Se trata del 'slow morning', una rutina que apuesta por despertarse sin prisas y dedicar los primeros minutos del día al bienestar personal. "Lo primero de todo es despertarse con mucha tranquilidad y no utilizar el teléfono móvil", ha explicado la colaboradora, que también ha recomendado aprovechar ese tiempo para "desayunar tranquilamente, leer, hacer ejercicio o disfrutar de la luz natural".

Además, esta tendencia aconseja esperar unos 30 minutos antes de comenzar con la rutina diaria. "¿El inventor del 'slow morning' en qué mundo vive?", ha preguntado con ironía el presentador, a lo que Tatiana Arús también ha puesto en duda que esta práctica sea adecuada para todo el mundo: "¿No es contraproducente levantarte tan despacio para activarte? Prefiero saltar de la cama con energía".

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