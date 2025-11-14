Aprueba el examen teórico de conducir tras presentarse al examen 128 veces: una "broma" de 4.000 euros

"La autoescuela debería colocar una placa con el nombre de esta persona", bromea Sebas Maspons, al conocer que una persona se ha gastado casi 4.000 euros hasta que finalmente ha aprobado el examen teórico de conducir.

El insólito caso de una persona que ha suspendido 128 veces el examen teórico del carnet de conducir en Reino Unido ha generado sorpresa entre los colaboradores Aruser@s.

"Esto ha abierto un debate sobre si las pruebas allí son muy complicadas y si es caro examinarse", señala Alba Sánchez, quien detalla que cada intento cuesta "unos 30 euros", lo que supone que el protagonista de esta historia se ha gastado casi 4.000 euros solo en el teórico.

"En una proporción lógica, si tarda 130 en el teórico, en un test que ya viene predeterminado, juraría que en el práctico estará en 500 veces", bromea Alfonso Arús.

Por su parte, Sebas Maspons propone, entre risas, que la autoescuela debería colocar "una placa con el nombre de esta persona" por su perseverancia, o por su récord.

