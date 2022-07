Se ha hecho viral en las redes sociales un vídeo en el que se puede ver a un profesor de autoescuela increpando a una de sus alumnas durante una clase práctica de conducción. En él se escuchan exabruptos como "Manda c'''''', ¡qué inutil!" o decirle "eres malísima".

"Cuando uno se pone frente a sus primeras prácticas de conducción se pone muy nervioso, no sé si esto ayuda a que te centres en conducir y no acabes lanzando el coche contra la cuneta", comenta Iñaki López. Por su parte, Elisa Beni indica que, en esta situación "me hubiera orillado y me hubiera bajado del coche, hubiera ido a la autoescuela y pedido una hoja de reclamaciones" y defiende que "es mejor hacer frente a las situaciones cuando vienen" que grabarlo para luego colgarlo en redes. Puedes ver el resto de reacciones en el vídeo sobre estas líneas.