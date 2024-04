"Son unos maleducados. Entro al baño de urgencia y me hacen pagar una Coca Cola de 2'60 euros. Eso sí, los baños muy limpios". Es la reseña de la que se hace eco @soycamarero en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, y que llega también a Aruser@s para volver a poner sobre la mesa este eterno debate.

¿Realmente es necesario pedirse algo en la barra antes de utilizar el servicio público de un bar o restaurante? ¿Y qué ocurre en el caso de las gasolineras? "Claro que hay que pagar. Te encuentras el baño limpio porque alguien ha hecho ese trabajo, y ese trabajo cuesta un dinero", defiende Angie Cárdenas en plató.

Alfonso Arús se muestra de acuerdo con su compañera. "No es que debiera pagar, sino que debería salir de él. Yo si entro a algún sitio y utilizo el servicio, pido algo. No hace falta que me obliguen. Me sale como iniciativa propia". En el plató, todos se pronuncian en la misma línea. "En términos económicos, lo siento mucho, un apretón no tiene precio", remata el presentador.