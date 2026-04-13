Aplaudir al aterrizar el avión ya no está de moda... y Alfonso Arús sabe por qué: "Van todos con retraso y estamos hasta el gorro"

Peldanyos, un creador de contenidos, asegura en este vídeo viral que echa de menos que se aplauda en los aviones al aterrizar. Alfonso Arús enumera todas las razones por las que ya no nos quedan ganas de fiesta a bordo.

Antes lo odiaba y ahora, lo echa de menos. Peldanyos, el famoso creador de contenidos, ha grabado un vídeo repleto de nostalgia del que se hace eco Aruser@s. "La gente ya no aplaude en los aviones", lamenta. "Nos hemos convertido en una sociedad gris y triste", asegura.

El streamer reflexiona acerca de la profundidad de este gesto, en apariencia, tan "insignificante": "Era para celebrar la vida y que habíamos llegado todos a salvo". "Que vuelva el aplauso en los aviones", pide públicamente.

En el plató del progrmaa de laSexta, Alfonso Arús sabe bien el motivo de este silencio: "A ver, el problema es que van con retraso casi todos y estamos hasta el gorro de ir con demora. Al final, se te quitan las ganas de todo. Vas malhumorado".

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