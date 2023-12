Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s un cómico momento vivido en el plató de 'La Resistencia' cuando Antonio Resines se va a sentar en el sofá y se encuentra un cojín de Bob Esponja. Aunque el presentador de 'La Resistencia' le pide que no se siente encima, el actor no le hace ni caso: "Que le den por culo a Bob Esponja".

Sin embargo, momentos después Antonio Resines se arrepiente y protagonizar un divertido momento al resbalar del cojín: "Me estoy cayendo del p*** Bob Esponja de los cojo****". Desde el plató de Aruser@s no pueden contener la risa al ver el cómico vídeo: "Nunca he visto a Bob Esponja tan humillado".