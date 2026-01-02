Angelina Jolie viaja a Rafah para evaluar la situación de los gazatíes y examinar el flujo de ayuda humanitaria

La actriz Angelina Jolie visita el cruce fronterizo de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza

¿Por qué es importante? La actriz es uno de los rostros más reconocibles de Hollywood y siempre ha mostrado su apoyo a causas humanitarias.

Desde los ataques israelíes tras los atentados de Hamás, el número de muertos en Gaza supera los 71.000.

La actriz Angelina Jolie ha viajado a Rafah -ciudad fronteriza entre Gaza y Egipto- para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino. Durante su visita ha tenido la oportunidad de conversar con el personal humanitario de Cruz Roja y con los conductores de los camiones que esperan para entrar. Por su parte, Israel mantiene el bloqueo de ayuda humanitaria a pesar del alto el fuego que entró en vigor el pasado mes de octubre.

Asimismo, según han informado distintos medios de comunicación locales, el objetivo de la actriz era el de evaluar la situación de los palestinos que han sido trasladados a Egipto para recibir tratamiento y examinar el flujo de ayuda a la Franja de Gaza devastada por la ofensiva israelí.

Por otra parte, los principales organismos de derechos humanos y los propios gazatíes han venido denunciando que la entrada de ayuda al enclave sigue siendo insuficiente por el bloqueo que mantiene Israel, pese al pacto alcanzado que recoge su obligación de aumentar la entrada diaria de comida, combustible y medicinas.

Angelina Jolie ha trabajado durante dos décadas con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), fue enviada especial de ese organismo entre 2012 y 2022 y comparte habitualmente en sus redes sociales reflexiones sobre asuntos humanitarios, como el conflicto palestino-israelí, según ha recogido la 'Agencia EFE'.

Con todo, desde que Israel comenzara los ataques tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, el balance de muertos en la Franja de Gaza desde entonces supera los 71.000, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí.

