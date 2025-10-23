Andy, tras el triángulo amoroso de Lucas: "No quería hablar del tema porque me está causando problemas"

Tras conocerse un posible triángulo amoroso dentro de la banda que incluye a Lucas, Andy ha salido al paso asegurando que eso no tiene nada que ver con él: "No es mi entorno, ellos tienen sus historias".

Alfonso Arús analiza su "culebrón predilecto": el de Andy y Lucas. Esta vez, el presentador analiza las últimas declaraciones de Andy a los reporteros en la calle, donde asegura que no quiere hablar del tema. "No lo estoy llevando mal, pero no quería hablar del tema porque me está causando problemas y no es plato de buen gusto".

"¿Tienes miedo?", pregunta el reportero al cantante, que aseguro que no: "¿Miedo por qué?, yo no he dicho nada malo". Además, preguntado sobre el comentado triángulo amoroso entre Lucas, un productor del grupo y la mujer de este, Andy responde tajante: "No es mi entorno, ellos tienen sus historias". "Estamos hablando de Madrid y Barcelona", asegura el artista en relación a que él no tiene nada que ver con esta polémica sobre Lucas.

"Yo creo que sí le están metiendo en un problema aunque diga que no tiene miedo", asegura Alfonso Arús en el plató, donde reflexiona sobre las confusiones que hay entre quién es Andy y quién Lucas: "Aunque físicamente no se parecen en nada, faltaba un rasgo definitorio como con 'Los Pecos', que eran el rubio y el moreno".

