Andy canta 'Marioneta', su primera canción sin Lucas: "Olvídate de mi persona porque para ti no existo"

Aunque 'Marioneta', el primer single de Andy en solitario, habla de un desamor, desde el plató de Aruser@s afirman que se trata de un desamor de amistad por su ruptura con Lucas al que le dedicaría estas frases.

Alfonso Arús destaca que su tema favorito es la separación de Andy y Lucas. El presentador de Aruser@s enseña en el vídeo principal de esta noticia que Andy ha sido el protagonista este lunes tras recoger un premio por una de las voces pop más icónicas del panorama musical en un evento en el que presentó su primer single en solitario 'Marioneta'.

"Le vimos visiblemente emocionado", destaca Tatiana Arús en el vídeo, donde enseña cómo suena este nuevo tema con frases como "olvídate de mi persona porque para ti no existo" o "no quieres a nadie, tan solo a tu egoísmo". Aunque el propio artista asegura que es una canción de desamor, "todo el mundo entiendo que va dedicado a Lucas", explica Alfonso Arús mientras Tatiana Arús detalla que "es una ruptura entre dos personas que se han querido mucho".

Por otro lado, la colaboradora explica que Andy confirmó que volaron objetos en una discusión con Lucas: "En un momento determinado la cosa fue subiendo de tono, él tuvo cierto miedo porque vio que se le encaraba demasiado Lucas y el resbala y se termina de romper una lesión que tenía previa en la pierna".

"Yo sigo creyendo que sigue teniendo miedo y va con el freno de mano puesto, quiere decir cosas, pero no se atreve", afirma Alfonso Arús, que afirma que "la letra dedicada de Rosalía a Rauw Alejandro es dura, peor la de Andy a Lucas es mucho más potente".

