Andy, sobre Lucas: "Con lo que estaba antes era un numerito de los gordos"

María Moya se hace eco en Aruser@s Weekend de las últimas declaraciones del cantante Andy en sus redes sociales, quien manda un mensaje a su antiguo compañero, Lucas.

Los reproches entre Andy y Lucas no hacen cesado desde la ruptura del dúo musical, que ha sido de todo menos amistosa. La última bomba la ha lanzado Andy a través de sus redes sociales, nos cuenta María Moya en Aruser@s Weekend.

Al parecer, el cantante no está vendiendo tantas entradas para sus conciertos en solitario como él desearía y por eso, se ha dirigido a sus fans... bueno, sobre todo a sus detractores.

"Hay mucho que dice que yo no compongo, pero no os habéis informado", reprocha. "La tranquilidad mía es como estoy: solano. No con lo que estaba antes, que era un numerito", añade.

"Numerito, pero de los gordos", remata.

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