Ana Mena y Óscar Casas, más enamorados que nunca: así disfrutan de la Fontana di Trevi en Roma

Desde Ana Mena con óscar Casas a Boris Izaguirre, los famosos se han escapado unos días a Roma para disfrutar de sus monumentos, como la espectacular Fontana di Trevi.

Tatiana Arús destaca en el plató de Aruser@s cómo varios famosos han acudido a pasar unos días a Roma. Es el caso de Ana Mena, que ha compartido en sus redes sociales un romántico vídeo junto a su pareja, el también actor Óscar Casas.

En el vídeo se puede ver a ambos muy sonrientes de noche en la Fontana di Trevi. "No sabemos si han ido a disfrutar de unos días de descanso o por motivos profesionales", explica la colaboradora, que destaca cómo no han sido los únicos en visitar la ciudad italiana: "Boris Izaguirre también está allí".

Sin embargo, la visita del presentador a la Fontana di Trevi ha sido algo menos cómoda ya que, como se puede ver en las imágenes, le pilló la lluvia, por lo que tuvo que refugiarse en un chubasquero con capucha. "Parece una flor", bromea Tatiana Arús al ver el look de Boris Izaguirre.

