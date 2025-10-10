Así suena el nuevo tema de Ana Mena, 'Lánzate': este es su videoclip de "desamor tras una relación tóxica"

"Claramente se ve que es un tema de desamor tras una relación tóxica", explica Tatiana Arús al enseñar en este vídeo el videoclip de 'Lánzate', el nuevo tema de Ana Mena.

Ana Mena lanza su nuevo tema, 'Lárgate', un tema que, tras ver el avance, Alfonso Arús ya preveía que "no acabó muy bien con el exnovio". Ahora, Tatiana Arús lo confirma tras salir a la luz el videoclip completo.

"La artista malagueña ha regresado a la música con un tema bastante personal", explica Tatiana Arús, que destaca que, "claramente se trata de una canción de desamor, al parecer, tras una relación tóxica".

"Creo que la letra es una declaración de intenciones", destaca la colaboradora de Aruser@s, que reflexiona: "Aunque afortunadamente ahora está muy bien con Óscar Casas, pero en ella habla de una persona que no quiso verla feliz". "Dice mucho esta letra", insiste Tatiana Arús.

