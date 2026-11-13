Ana de Armas confirma su relación con Beto Montenegro posando en la alfombra roja de los Latin Grammy

Ana de Armas y Beto Montenegro han debuta como pareja en una alfombra roja. En este caso, en los Latin Grammy, donde se han mostrado de lo más enamorados.

Rosalía se ha convertido en la protagonista de los Latin Grammy al ganar seis estatuillas. Por su parte, Ana de Armas ha acaparado los focos de la alfombra roja al posar por primera vez con su nueva pareja, Beto Montenegro, vocalista de la banda Rawayana.

Semana de la Moda de París

Ya en la Semana de la Moda de París, la actriz apareció de la mano con su nueva pareja, confirmando así su relación.

De Rosalía a Karol G

Rosalía, Karol G y Anitta sorprendieron con sus espectaculares actuaciones en la gala de los Premios Latin Grammy, que puedes ver en este vídeo.

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