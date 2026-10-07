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Semana de la Moda de París

Ana de Armas confirma su relación con el cantante Beto Montenegro en la Semana de la Moda de París

Ana de Armas ha acudido a la Semana de la Moda de París de la mano con su nueva pareja, el vocalista de la banda Rawayana, Beto Montenegro.

Ana de Armas confirma su relación con el cantante Beto Montenegro en la Semana de la Moda de París

Las famosas siguen acudiendo a la Semana de la Moda de París, como Brigitte Macron o Zendaya, quien ha sorprendido con un original look blanco en el desfile de Louis Vuitton.

Eso sí, para sorpresa, la que ha protagonizado Ana de Armas al aparecer de la mano de su nueva pareja, Beto Montenegro. De esta forma, la actriz ha confirmado su relación con el vocalista de la banda Rawayana.

Por otro lado, Tatiana Arús muestra una de las últimas tendencias que se ha visto en los desfiles: el flequillo plateado. "Es como si fuera una visera de gorra", destaca la colaboradora, que explica que "es como los flequillos de pelo, pero plateado, por lo que brillas más".

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