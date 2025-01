Amaia Romero lanza un 'zasca' a su futuro hijo: "Me da miedo que me caiga mal"

"Me encantaría ser madre y quiero serlo, pero, a la vez, me da miedo", ha afirmado Amaia Romero en el podcast 'Estirando el chicle', donde ha confesado: "Me da miedo tratar mal a mi hijo o que me caiga mal".

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el divertido "zasca de Amaia Romero a su futuro hijo, si alguna vez lo tiene". La cantante ha acudido al podcast 'Estirando el chicle', donde ha confesado que le da "miedo" ser madre.

"A mí me encantaría ser madre y quiero serlo, pero, a la vez, me da miedo", ha afirmado Amaia, que ha confesado: "Me da miedo porque es una responsabilidad muy grande". "Si hay un niño llorando en cualquier sitio a mí me pone muy nerviosa", ha desvelado la artista, que ha reflexiona: "Cuando sea madre me da miedo tratar mal a mi hijo o que me caiga mal".