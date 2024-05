La creadora de contenido @marilarat se ha viralizado en TikTok explicando cómo eran los emoticonos antes, cuando se hacían de manera escrita. "Acabo de ver lo que utilizaban las personas antes de usar emoticonos y me he quedado tiesa", anticipa la tiktoker, que reconoce que "necesitas un máster" para comprenderlos.

La joven explica que algunos tienen sentido como ':)' para la carita sonriente, pero que ':0)' sea un payaso no es comprensible. Para decir que estás cansada es '#:-S''. "Mira Loli te cansas más escribiendo eso de lo que estabas tú", expone. También explica que para decir que te has quedado hipnotizado se usaba '@-)'. "Hipnotizada me quedo yo como te de por mandarme una secuencia de emoticonos, porque ni el código morse", reacciona.

"Hay qué fácil lo tenéis ahora...", comenta Alfonso Arús tras recordar esta época. Hans Arús reconoce que solo conocía el corazón '<3' y la carita sonriente ':)'. Rocío Cano nostálgica le explica cómo se enviaban besos. "(k), porque eran 'the kiss'. ¿Os acordáis? ", pregunta.