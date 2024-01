Por todos es sabido que el alcalde de Madrid no tiene demasiada suerte con los balones, ni con las camas elásticas , ni con el deporte... pero lo que aún no sabíamos es que la fortuna tampoco le sonríe con el roscón de Reyes. En este vídeo emitido en Aruser@s somos testigos del momento en el que José Luis Martínez-Almeida se come un trozo de este delicioso manjar y se encuentra al haba.

Con toda la honestidad, el político enseña la 'maldición' de Reyes a las cámaras presentes en la visita a este obrador madrileño, sin embargo, cuando algunos de los presentes le recuerda lo que significa en la tradición, el alcalde "se hace el loco", apunta Alfonso Arús. "¡Ah! ¿Pero hay que pagar?", interpreta el presentador que dice Almeida en este vídeo. "Tiene cara de que le toca siempre, no sé por qué", añade David Broc.

En plató, siguen ocupados en buscar el mejor roscón de Reyes de España y no saben si fiarse de la OCU, de los YouTubers o de las reseñas online.