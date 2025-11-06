Alice Campello presenta con sus hijos y Álvaro Morata su nueva colección de 'Masqmai' en Milán

Alice Campello ha presentado de la mano de Sephora la nueva colección de su exitosa marca cosmética: 'Masqmai'.

Alice Campello ha presentado su nueva colección de 'Masqmai' en un exclusivo evento en Milán, Italia, junto a Sephora. "Además, lo que ha sorprendido es que por primera vez se ha llevado a todos los pequeños", explica Tatiana Arús, que destaca que, "como se puede ver en las imágenes" lo hijos de la empresaria "se portaron muy bien".

"Fue todo un éxito", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo las imágenes de Alice Campello junto a Álvaro Morata, más enamorados que nunca tras su ruptura hace un año.

Su vídeo más romántico

Y es que tras su reconciliación, parece que Alice Campello y Álvaro Morata están mejor que nunca a juzgar de este romántico vídeo en el que aparecen bailando.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.