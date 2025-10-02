Ahora
Alice Campello y Álvaro Morata protagonizan el vídeo más romántico en el cumpleaños de su hijo

Viral

Tras su reconciliación, parece que Alice Campello y Álvaro Morata están mejor que nunca a juzgar de este romántico vídeo en el que aparecen bailando.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el romántico baile protagonizado por Alice Campello y Álvaro Morata. "Están más enamorados que nunca", destaca Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús abre debate: "Eso de más enamorados que nunca... ¿al principio no estaban también más enamorados que nunca?".

"Esa frase de que están mejor que nunca, hombre, nunca no lo sé", insista Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús destaca que "desde que se han dado una nueva oportunidad" tras separarse medio año les ve "que se complementan bastante mejor y han llegado a un entendimiento".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña algunas de las imágenes que ha compartido la modelo del cumpleaños de uno de sus hijos con temática Spiderman. "Este da el pego", afirma la colaboradora de Aruser@s.

