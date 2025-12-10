El divertido audio de una abuela a su nieta cuando ve las fotos de su orla de graduación: "Inés, cariño, ¿cómo has salido tan mal?"

La abuela que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s está muy disgustada. En contra de todo pronóstico, esta es su reacción al ver las fotos de graduación de su nieta Inés.

Hans Arús lleva a Aruser@s esta divertida historia viral que Inés, una joven que acaba de graduarse, ha compartido en sus redes sociales. La chica, orgullosa de su logro, envió las fotos con el birrete y la toga al grupo de WhatsApp su familia, esperando la reacción más habitual en estos casos.

Sus tías y su prima no dudan en decirle lo guapa que está y lo orgullosas que están de ella, pero su abuela le manda no uno, sino varios audios demoledores: "Pero Inés, cariño, ¿cómo has salido tan mal?". Y esto es solo el principio.

"¿Quién te ha hecho la foto? ¿Tu peor enemigo?", se queja, para después recomendar a su nieta que no se las enseñe a nadie. "Y te has puesto la chaqueta esa que te compraste que te estaba grande", lamenta, para después regañar a quienes le dicen que está guapa.

El fotógrafo tampoco se va de rositas: "Dile que se de una vueltecita por los estudios". "Qué pena, una foto para la posteridad y mira cómo vas a salir", dice verdaderamente disgustada.

