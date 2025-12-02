Álvaro Morata y Alice Campello, en crisis: todas las pistas de la nueva tensión entre la pareja

Álvaro Morata y Alice Campello han cambiado sus perfiles de Instagram para desvincularse como pareja y han borrado fotos juntos. Además, su entorno confirma que están en crisis tras su reconciliación hace un año.

Alfonso Arús confiesa que le está generando mucha incertidumbre y tristeza los rumores de una posible crisis entre Álvaro Morata y Alice Campello. "Yo pensaba que no sería así porque les veía mejor que nunca", lamenta Tatiana Arús, que recuerda cómo en la última entrevista Alice Campello aseguró que había meses que se llevaban genial y otros que le molestaba hasta cómo masticaba.

Al parecer, Alice y Álvaro han cambiado la descripción de su perfil y ya no "ponen que son pareja del otro". Además, Tatiana Arús explica que "han eliminado algunas publicaciones que tenían en la parte superior de sus cuentas en las que aparecían de forma conjunta". "Según Javi Hoyos, que ha hablado con personas de su entorno, es verdad que tendrían una crisis, pero que estarían intentando solucionarlo", asegura la colaboradora.

Tatiana Arús destaca que, por lo menos, la pareja no se ha dejado de seguir en Instagram, algo que se hizo cuando rompieron durante meses hace un año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.