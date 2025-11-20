Plex dedica unas bonitas palabras a Aitana en este vídeo tras ganar un Premio GQ: "La quiero y ya está"

Ahora
"Se lo dedico a todas las personas que me acompañan en mi vida que hacen la persona que soy", destaca Plex tras ganar un Premio GQ. Además, el youtuber dedica unas bonitas palabras a su chica, Aitana.

Rostros conocidos nacionales e internacionales han acudido a los Premios de la Revista GQ en el Museo Reina Sofía, de Madrid. Uno de los grandes galardonados ha sido Plex, quien ha hablado con los medios de comunicación sobre su chica, Aitana.

"Se lo dedico a todas las personas que me acompañan en mi vida que hacen la persona que soy", destaca el youtuber, que, preguntado sobre si no se lo dedica a una persona especial, responde entre risas: "Ya sé quién queréis que diga".

"La quiero y ya está", asegura el tiktoker, que afirma que Aitana tiene "muchas cosas buenas" y destaca que están muy felices. Por último, preguntado sobre una posible boda, Plex responde marchándose: "Es lo que queríais, ¿no?, pues ya está".

