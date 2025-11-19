Alfonso Arús reacciona al curioso vídeo viral de Feng Shui sobre dormir en el "lado correcto" de la cama

, Alfonso Arús presenta un viral protagonizado por un experto en Feng Shui que explica cómo la energía que absorbemos al dormir depende del lado de la cama que ocupemos.

El presentador de Aruser@s muestra lo que ha desvelado un especialistaen Feng Shui sobre cómo nos afecta dormir en el lado derecho o izquierdo de la cama. El experto detalla que, si nos tumbamos boca arriba, a nuestra izquierda se encuentra la parte Yang, también llamada lado dragón, mientras que a la derecha se sitúa la parte Yin, conocida como lado tigre.

Según afirma, en el caso de parejas formadas por un hombre y una mujer, "lo ideal es que cada uno ocupe el lado correspondiente a su energía: el hombre en el Yang y la mujer en el Yin".

¿Y si duermen al revés? El experto asegura que "no pasaría nada grave", aunque sí podrían notarse ciertos efectos como un peor descanso e incluso, en el caso de la mujer, dormir en el lado Yang podría llevarla a "adoptar una posición más dominante".

En el plató de Aruser@s, los colaboradors ha comentado su opinión. Alfonso Arús por su parte no ha perdido la oportunidad de bromear: "¿No será que escoges en función de lo lejos que está el baño?". Puedes ver el debate que se ha generado en el vídeo principal de esta noticia.

